Чемпион НБА Кендрик Перкинс назвал лучший дуэт баскетболистов в данный момент

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс поделился мнением о лучшем дуэте игроков в настоящий момент.

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что Лука Дончич и Остин Ривз – лучший дуэт в баскетболе в данный момент», — написал Кендрик на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Дончич к настоящему моменту принял участие в четырёх матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 41,3 очка, 11,5 подбора и 8,3 передачи. Ривз в семи играх в среднем набирал 31,1 очка, 5,1 подбора и 9,3 передачи.

Главные спортивные новости дня: