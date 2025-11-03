Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Кендрик Перкинс назвал лучший дуэт баскетболистов в данный момент

Чемпион НБА Кендрик Перкинс назвал лучший дуэт баскетболистов в данный момент
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс поделился мнением о лучшем дуэте игроков в настоящий момент.

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что Лука Дончич и Остин Ривз – лучший дуэт в баскетболе в данный момент», — написал Кендрик на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Дончич к настоящему моменту принял участие в четырёх матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 41,3 очка, 11,5 подбора и 8,3 передачи. Ривз в семи играх в среднем набирал 31,1 очка, 5,1 подбора и 9,3 передачи.

Материалы по теме
Дончич начал сезон на сумасшедшем ходу! Но возможность стать MVP ему перекроют другие силы
Дончич начал сезон на сумасшедшем ходу! Но возможность стать MVP ему перекроют другие силы

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android