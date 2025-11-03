«Бруклин» и «Пеликанс» — единственные клубы на данный момент без побед в этом сезоне НБА

«Бруклин Нетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» являются двумя командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые в нынешнем сезоне потерпели поражения во всех матчах турнира. Оба клуба проиграли уже в шести играх.

Напомним, за «Бруклин» выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин. Спортсмен был выбран «Нетс» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

К настоящему моменту Егор принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал семь очков, совершал 3,2 подбора и отдавал 2,4 передачи. Сейчас россиянину 19 лет.

Отметим, что единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в этом сезоне НБА, является «Оклахома-Сити Тандер» (семь побед в семи матчах).

Главные новости дня: