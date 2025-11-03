Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» и «Пеликанс» — единственные клубы на данный момент без побед в этом сезоне НБА

«Бруклин» и «Пеликанс» — единственные клубы на данный момент без побед в этом сезоне НБА
Комментарии

«Бруклин Нетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» являются двумя командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые в нынешнем сезоне потерпели поражения во всех матчах турнира. Оба клуба проиграли уже в шести играх.

Напомним, за «Бруклин» выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин. Спортсмен был выбран «Нетс» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

К настоящему моменту Егор принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал семь очков, совершал 3,2 подбора и отдавал 2,4 передачи. Сейчас россиянину 19 лет.

Отметим, что единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в этом сезоне НБА, является «Оклахома-Сити Тандер» (семь побед в семи матчах).

Материалы по теме
У «Бруклина» Егора Дёмина 0 побед в НБА. Зачем «Нетс» вообще набрали новичков?
У «Бруклина» Егора Дёмина 0 побед в НБА. Зачем «Нетс» вообще набрали новичков?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android