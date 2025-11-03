Скидки
Дончич превзошёл достижение Джерри Уэста 56-летней давности, установив рекорд в «Лейкерс»

Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич превзошёл достижение легенды калифорнийского клуба Джерри Уэста по набранным очкам в первых четырёх матчах сезона. Словенец в четырёх играх набрал 164 очка.

Предыдущий рекорд принадлежал Уэсту, который в сезоне-1969/1970 набрал 154 очка в первых четырёх матчах за калифорнийскую команду.

Отметим, что тройку сильнейших по соответствующему показателю замыкает прославленный игрок «Лейкерс» Коби Брайант. В сезоне-2005/2006 он набрал 146 очков в первых четырёх матчах сезона. Едва не побил его рекорд атакующий защитник Остин Ривз, который в первых четырёх играх этого сезона записал на своей счёт 143 очка.

