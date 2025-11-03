Фото: экс-игрок НБА реализовал победную «трёшку», а после бросил мяч в фаната

Матч чемпионата Турции между клубами «Бахчешехир» и «Бурсаспор» завершился резонансным инцидентом с участием экс-игрока НБА Малачи Флинна. После победного броска Флинн направил мяч в сторону поднявшегося с первого ряда болельщика.

Зритель швырнул мяч обратно и попытался подбежать к игроку. За ним устремились ещё несколько болельщиков. Чтобы не дать ситуации обостриться, в дело вмешалась охрана.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Бахчешехир» одержал выездную победу со счётом 77:75. Сам Малачи набрал 36 очков, включая решающий трёхочковый за 7,2 секунды до конца матча. Защитник реализовал 7 из 10 попыток с линии трёхочковых. Кроме того, в его активе четыре подбора и пять передач.

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: