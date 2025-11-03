Скидки
Лидер «Зенита» Пойтресс высказался о травме, из-за которой выбыл до конца этого сезона ЕЛ

Американский центровой «Зенита» Алекс Пойтресс дал комментарий по поводу своей травмы, которую он получил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (82:79). Ранее сообщалось, что у спортсмена диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Характер повреждения не позволит Алексу вернуться на площадку в нынешнем сезоне.

«Чувствую себя нормально. Понимаю, что впереди будет долгий путь, но я уже проходил через это и знаю, чего ожидать. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. У меня отличный настрой, и я готов сосредоточиться на восстановлении. Не могу дождаться момента, когда снова окажусь на площадке. Каждый день я готов решать свои задачи и становиться лучше», — сказал Пойтресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

