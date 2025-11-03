Скидки
Ривз — об аллей-упе для Бронни: пожалуй, я первый в НБА, кто сделал это с отцом и сыном

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился впечатлениями после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (130:120). В этой встрече Ривз организовал аллей-уп для Бронни Джеймса в концовке первой четверти.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 120
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Ривз - 26, Ларэвиа - 25, Хэйс - 15, Хатимура - 15, Смарт - 11, Вандербилт - 4, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко
Майами Хит: Жакез-мл. - 31, Ларссон - 17, Адебайо - 17, Уиггинс - 15, Фонтеккио - 9, Йович - 9, Митчелл - 8, Уэр - 7, Смит - 7, Гарднер, Джонсон, Янг

«Я, пожалуй, первый игрок в истории НБА, кто сделал аллей-уп с отцом и сыном… Наверное, так и есть, правда? Можете проверить все эти чёртовы статистические метрики. Это был довольно особенный момент», — сказал Ривз во время общения со СМИ.

Напомним, отец Бронни, Леброн Джеймс, в настоящий момент продолжает восстанавливаться после травмы.

