Ривз — об аллей-упе для Бронни: пожалуй, я первый в НБА, кто сделал это с отцом и сыном

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился впечатлениями после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (130:120). В этой встрече Ривз организовал аллей-уп для Бронни Джеймса в концовке первой четверти.

«Я, пожалуй, первый игрок в истории НБА, кто сделал аллей-уп с отцом и сыном… Наверное, так и есть, правда? Можете проверить все эти чёртовы статистические метрики. Это был довольно особенный момент», — сказал Ривз во время общения со СМИ.

Напомним, отец Бронни, Леброн Джеймс, в настоящий момент продолжает восстанавливаться после травмы.

