Остин Ривз — о Луке Дончиче: он идиот, нужно повзрослеть

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос по поводу товарища по команде Луки Дончича, вспомнив обмен словенца в калифорнийский клуб.

«Он идиот. Не знаю, что он делал вчера, но сегодня был в отличном настроении — шутил, хорошо проводил время. Похоже, он большой фанат футбола [американского]: долго сидел и смотрел матч «Чифс» — «Биллс». Я знаю, что он фанат «Даллас Ковбойз».

В целом такова человеческая природа, учитывая то, что произошло в прошлом сезоне. Никто не ожидал этого. Думаю, он был в шоке, не мог поверить. Ему пришлось переезжать вместе с семьёй. Это было тяжело. Сейчас он, кажется, постепенно привыкает и получает удовольствие. Но да, он ведёт себя как ребёнок. Рано или поздно ему нужно повзрослеть», — сказал Ривз во время общения со СМИ, фрагментом которого на своей странице в социальных сетях поделился журналист Дэйв Макменамин.

