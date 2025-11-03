Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз — о Луке Дончиче: он идиот, нужно повзрослеть

Остин Ривз — о Луке Дончиче: он идиот, нужно повзрослеть
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос по поводу товарища по команде Луки Дончича, вспомнив обмен словенца в калифорнийский клуб.

«Он идиот. Не знаю, что он делал вчера, но сегодня был в отличном настроении — шутил, хорошо проводил время. Похоже, он большой фанат футбола [американского]: долго сидел и смотрел матч «Чифс» — «Биллс». Я знаю, что он фанат «Даллас Ковбойз».

В целом такова человеческая природа, учитывая то, что произошло в прошлом сезоне. Никто не ожидал этого. Думаю, он был в шоке, не мог поверить. Ему пришлось переезжать вместе с семьёй. Это было тяжело. Сейчас он, кажется, постепенно привыкает и получает удовольствие. Но да, он ведёт себя как ребёнок. Рано или поздно ему нужно повзрослеть», — сказал Ривз во время общения со СМИ, фрагментом которого на своей странице в социальных сетях поделился журналист Дэйв Макменамин.

Материалы по теме
«Он дурак». Лука Дончич отреагировал на мнение Остина Ривза о себе

Дончич назвал лучшего атакующего защитника в истории:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android