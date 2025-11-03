Главный тренер сборной России Зоран Лукич возглавил греческий «Ираклис». Об этом информирует пресс-служба клуба. Стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона.

Напомним, Лукич работает в Российской Федерации с 2006 года. 13 лет тренировал «Пари Нижний Новгород». Национальную команду России сербский специалист возглавил в 2021 году.

Ранее легендарный российский игрок и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко откровенно высказался о шансах национальной команды выступить на Олимпиаде-2028, которая пройдёт с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США).

Достижения сборных России по баскетболу: