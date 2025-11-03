Лука Дончич — о матче с «Майами»: я и Остин Ривз сыграли ужасно
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич подвёл итоги матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит», в котором калифорнийский клуб победил со счётом 130:120.
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 120
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Ривз - 26, Ларэвиа - 25, Хэйс - 15, Хатимура - 15, Смарт - 11, Вандербилт - 4, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко
Майами Хит: Жакез-мл. - 31, Ларссон - 17, Адебайо - 17, Уиггинс - 15, Фонтеккио - 9, Йович - 9, Митчелл - 8, Уэр - 7, Смит - 7, Гарднер, Джонсон, Янг
«Всё здорово, думаю, в целом мы оба [Дончич и Остин Ривз] проводим отличные матчи, но не сегодня. Сегодня мы оба сыграли ужасно — броски не шли. Зато все остальные включились, мяч хорошо двигался, и именно так мы добились победы», — сказал Дончич в эфире Spectrum SportsNet по окончании матча.
Отметим, что Дончич и Ривз стали самыми результативными игроками в составе «Лейкерс». На счету Луки 29 очков. Остин набрал 26 очков.
Материалы по теме
Лука Дончич подарил игрокам «Лейкерс» кроссовки:
