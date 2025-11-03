Лука Дончич — о матче с «Майами»: я и Остин Ривз сыграли ужасно

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич подвёл итоги матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит», в котором калифорнийский клуб победил со счётом 130:120.

«Всё здорово, думаю, в целом мы оба [Дончич и Остин Ривз] проводим отличные матчи, но не сегодня. Сегодня мы оба сыграли ужасно — броски не шли. Зато все остальные включились, мяч хорошо двигался, и именно так мы добились победы», — сказал Дончич в эфире Spectrum SportsNet по окончании матча.

Отметим, что Дончич и Ривз стали самыми результативными игроками в составе «Лейкерс». На счету Луки 29 очков. Остин набрал 26 очков.

Лука Дончич подарил игрокам «Лейкерс» кроссовки: