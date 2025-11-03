Дончич высказался о Бронни Джеймсе, набравшем два очка в матче с «Майами»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич оценил выступление атакующего защитника команды Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». Калифорнийский клуб одержал победу со счётом 130:120. Сын Леброна провёл на площадке 18 минут и за это время набрал два очка, к которым добавил две передачи.

«Он был великолепен. В таких моментах никогда не знаешь, получишь ли шанс сыграть. Но он был готов, это многое значит для нас. Он вышел на площадку в нужный момент и сыграл здорово, особенно в защите. Мы ожидаем от него именно такого уровня, и это было потрясающе», — приводит слова Дончича на своей странице в социальных сетях журналист Райан Уорд.

