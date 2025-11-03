Скидки
Видео: Единая лига показала лучшие моменты игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 27 октября по 2 ноября. В подборку вошли следующие эффектные действия: данки Алена Хаджибеговича, Винса Хантера, Джалена Адамса, аллей-упы Пэриса Ли на Маркуса Бингэма и Доминика Артиса на Артёма Шлегеля, блок-шоты Вячеслава Зайцева и Джавонте Дагласа, пут-бэк Ливио Жан-Шарля, передача Мэтта Коулмэна и сверхдальний баззер Алекса Хэмилтона.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во "ВКонтакте". Права на видео принадлежат Единой лиге.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого семь побед и одно поражение. Вторую позицию занимает казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

