Ривз оценил игру Бронни Джеймса с двумя набранными очками в матче с «Майами»

Ривз оценил игру Бронни Джеймса с двумя набранными очками в матче с «Майами»
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением об игре товарища по команде Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». «Озёрники» одержали победу со счётом 130:120. Сын Леброна провёл на паркете 18 минут и за это время набрал два очка, к которым добавил две передачи.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 120
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Ривз - 26, Ларэвиа - 25, Хэйс - 15, Хатимура - 15, Смарт - 11, Вандербилт - 4, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко
Майами Хит: Жакез-мл. - 31, Ларссон - 17, Адебайо - 17, Уиггинс - 15, Фонтеккио - 9, Йович - 9, Митчелл - 8, Уэр - 7, Смит - 7, Гарднер, Джонсон, Янг

«Считаю, что он сыграл хорошо. Бронни провёл качественные минуты, отлично действовал в защите и правильно вёл игру в атаке. Чем больше таких минут он будет получать, тем лучше он будет становиться. Он помог команде. Ждём, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Ривза на своей странице в социальных сетях журналист Райан Уорд.

