Ривз оценил игру Бронни Джеймса с двумя набранными очками в матче с «Майами»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением об игре товарища по команде Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». «Озёрники» одержали победу со счётом 130:120. Сын Леброна провёл на паркете 18 минут и за это время набрал два очка, к которым добавил две передачи.

«Считаю, что он сыграл хорошо. Бронни провёл качественные минуты, отлично действовал в защите и правильно вёл игру в атаке. Чем больше таких минут он будет получать, тем лучше он будет становиться. Он помог команде. Ждём, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Ривза на своей странице в социальных сетях журналист Райан Уорд.

