«Не думать, что ты лучше кого-то». Воронцевич — о выводах после поражения от «Енисея»

38-летний российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич рассказал, какие выводы сделали петербуржцы после поражения в матче Единой лиге ВТБ с «Енисеем» (78:83).

«Считаю, что выводы такие — не думать, что ты лучше кого-то. И не смотреть на то, кто перед тобой. Там, условно, ЦСКА или «Енисей». Всех нужно уважать. А прежде всего нужно уважать самих себя. Понимать, что ты бьёшься за цвета своего клуба. Не просто за название, а за целую организацию, которая даёт тебе возможность работать и быть в этой команде. И надо доказывать, что твоё место под солнцем не просто так, а биться за него, каждый день делать это на тренировках. Как я сказал нашим молодым ребятам, нужно быть голодным до победы, когда ты выходишь незаряженным, соперник это чувствует. Баскетбол — это игра ошибок и хороших моментов.

И прежде всего не стоит сдаваться, даже если у тебя не летит сегодня мяч. Расстройство идёт только в минус. Поэтому вывод один — оставаться вместе. Мы понимаем, что сейчас «Зенит» находится не в самой лучшей ситуации, когда много основных игроков травмированы. Мы пожелаем им скорейшего выздоровления. Но это не оправдание, это просто констатация того, что мы должны быть злыми и ещё более собранными. Не зря говорят: «Нас мало, но мы в тельняшках». Но тем не менее характер должен проявляться у всех и у каждого.

И даже если что-то не летит. Мы старались и думаю, что дали бой, но этого не хватило. Наработки ещё будут, мы будем притираться также. Это всё продолжение, так скажем, первой стадии сезона. Подключаем молодых, им тоже нужна большая уверенность, но уверенность их будет приходить только от их желания и от самоотдачи, если не будет самоотдачи, все будут видеть, что ребята находятся здесь как будто за красивые глаза. За красивые глаза никто не даёт шанс, а дают только шанс за твою трудоспособность, трудолюбие и борьбу. Поэтому нам нужно больше добавлять в борьбе. Даже если не идёт, надо биться до последней секунды», — приводит слова Воронцевича пресс-служба команды.