Джейсон Кидд выразил надежду на то, что Ирвинг вернётся на площадку до конца этого года

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд выразил надежду на то, что 33-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также разыгрывающий защитник и лидер техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг сможет вернуться на площадку до конца этого года.

«Мы просто не можем дождаться возвращения Кайри. Надеюсь, это произойдёт в 2025 году, а не в 2026-м», — приводит слова Кидда аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Напомним, в данный момент Кайри проходит процесс реабилитации после того как 3 марта в матче с «Сакраменто Кингз» получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.