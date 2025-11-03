Скидки
Джейсон Кидд выразил надежду на то, что Ирвинг вернётся на площадку до конца этого года

Джейсон Кидд выразил надежду на то, что Ирвинг вернётся на площадку до конца этого года
Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд выразил надежду на то, что 33-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также разыгрывающий защитник и лидер техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг сможет вернуться на площадку до конца этого года.

«Мы просто не можем дождаться возвращения Кайри. Надеюсь, это произойдёт в 2025 году, а не в 2026-м», — приводит слова Кидда аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Напомним, в данный момент Кайри проходит процесс реабилитации после того как 3 марта в матче с «Сакраменто Кингз» получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

