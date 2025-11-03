«Оказались не готовы». Секулич — о молодых игроках «Зенита» после поражения от «Енисея»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о проблемах коллектива после поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (78:83).

— Почему было так много промахов?

— Как уже сказал, не хочу искать оправдания, но да, это случается. У нас были открытые броски, были хорошие моменты, но мы просто не смогли их реализовать. Это тоже одна из причин, но когда не идёт в атаке, нужно прибавлять в защите и делать там больше, но мы не были на том уровне, на котором хотели бы быть.

— Считаете ли вы, что молодые игроки могут помочь команде? Готовы ли они?

— Очевидно, [в матче с «Енисеем»] они оказались ещё не готовы, но нам нужно продолжать бороться и готовить молодых игроков так, чтобы они могли помочь нам как можно больше. Единая лига — сильное, качественное соревнование. Если ты не сосредоточен на все 100%, то за это расплачиваешься, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.