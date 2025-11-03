Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оказались не готовы». Секулич — о молодых игроках «Зенита» после поражения от «Енисея»

«Оказались не готовы». Секулич — о молодых игроках «Зенита» после поражения от «Енисея»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о проблемах коллектива после поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (78:83).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 23, Сонько - 19, Артис - 15, Долинин - 8, Тасич - 7, Рыжов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин, Антипов
Зенит: Фрейзер - 26, Емченко - 17, Воронцевич - 13, Щербенев - 10, Мартюк - 7, Земский - 4, Узинский - 1, Карасёв, Кривых, Дулкай

— Почему было так много промахов?
— Как уже сказал, не хочу искать оправдания, но да, это случается. У нас были открытые броски, были хорошие моменты, но мы просто не смогли их реализовать. Это тоже одна из причин, но когда не идёт в атаке, нужно прибавлять в защите и делать там больше, но мы не были на том уровне, на котором хотели бы быть.

— Считаете ли вы, что молодые игроки могут помочь команде? Готовы ли они?
— Очевидно, [в матче с «Енисеем»] они оказались ещё не готовы, но нам нужно продолжать бороться и готовить молодых игроков так, чтобы они могли помочь нам как можно больше. Единая лига — сильное, качественное соревнование. Если ты не сосредоточен на все 100%, то за это расплачиваешься, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

Материалы по теме
У «Зенита» проблемы. Но почему бить тревогу — слишком рано
У «Зенита» проблемы. Но почему бить тревогу — слишком рано
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android