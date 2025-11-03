У Моранта и тренера «Мемфиса» Илисало напряжённые отношения — Чарания
У 26-летнего разыгрывающего защитника команды НБА «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта и главного тренера коллектива Туомаса Илисало напряжённые отношения после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:117), о чём сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 16, Ландейл - 16, Джексон - 15, Кауард - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Спенсер - 12, Морант - 8, Уильямс Мл. - 7, Альдама - 7, Кончар - 6, Смолл, Холл, Проспер, Бэсси
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 44, Ривз - 21, Ларэвиа - 13, Смарт - 12, Эйтон - 9, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Джеймс, Смит
По данным Чарании, после того как руководство коллектива отстранило Моранта на один матч с удержанием зарплаты за неуместный комментарий в адрес тренерского штаба на пресс-конференции, отношения Джа и Туомаса ухудшились, за чем активно следят другие клубы из-за интереса к приобретению игрока.
Джа был выбран под вторым номером на драфте-2019 «Мемфисом».
