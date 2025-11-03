У Моранта и тренера «Мемфиса» Илисало напряжённые отношения — Чарания

У 26-летнего разыгрывающего защитника команды НБА «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта и главного тренера коллектива Туомаса Илисало напряжённые отношения после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:117), о чём сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По данным Чарании, после того как руководство коллектива отстранило Моранта на один матч с удержанием зарплаты за неуместный комментарий в адрес тренерского штаба на пресс-конференции, отношения Джа и Туомаса ухудшились, за чем активно следят другие клубы из-за интереса к приобретению игрока.

Джа был выбран под вторым номером на драфте-2019 «Мемфисом».