«Наша команда стала лучше, чем год назад». Гилджелс-Александер — об «Оклахоме»

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Оклахома-Сити Тандер», выразил уверенность, что его команде удалось стать лучшей версией по сравнению с началом прошлого сезона.

«Кажется, что мы стали лучше как команда. Честно говоря, есть такое ощущение, что у нас был год, чтобы стать лучше. Состав команды практически не изменился. Появилось несколько новичков. Но с начала прошлого года у нас было 12 месяцев, чтобы стать лучше, играть вместе, учиться друг у друга на площадке и за её пределами, кажется, что в этом сезоне мы получили преимущество», — приводит слова Гилджес-Александера портал Basketball Network.

