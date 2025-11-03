Скидки
Представлен обновлённый рейтинг силы команд НБА. «Оклахома» — лидер, «Лейкерс» — в топ-3

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Оклахома-Сити Тандер».
2. «Денвер Наггетс».
3. «Лос-Анджелес Лейкерс».
4. «Хьюстон Рокетс».
5. «Милуоки Бакс».
6. «Голден Стэйт Уорриорз».
7. «Нью-Йорк Никс».
8. «Кливленд Кавальерс».
9. «Сан-Антонио Спёрс».
10. «Миннесота Тимбервулвз».
11. «Лос-Анджелес Клипперс».
12. «Детройт Пистонс».
13. «Чикаго Буллз».
14. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
15. «Филадельфия Сиксерс».
16. «Майами Хит».
17. «Бостон Селтикс».
18. «Атланта Хоукс».
19. «Орландо Мэджик».
20. «Торонто Рэпторс».
21. «Мемфис Гриззлиз».
22. «Даллас Маверикс».
23. «Финикс Санз».
24. «Шарлотт Хорнетс».
25. «Индиана Пэйсерс».
26. «Сакраменто Кингз».
27. «Юта Джаз».
28. «Вашингтон Уизардс».
29. «Бруклин Нетс».
30. «Нью-Орлеан Пеликанс».

