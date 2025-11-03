Видео: Энтони Эдвардс вернулся к бросковым тренировкам после травмы
24-летний американский атакующий защитник Энтони Эдвардс, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз», вернулся к бросковым тренировкам в зале клуба после полученной травмы.
Звёздный защитник получил растяжение правой подколенной мышцы в выигранном 27 октября матче с «Индианой Пэйсерс» (114:110).
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 110
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 31, Дивинченцо - 17, Рид - 16, Гобер - 14, Макдэниелс - 11, Конли - 6, Кларк - 6, Хиланд - 5, Шеннон - 3, Эдвардс, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 33, Несмит - 18, Деннис - 12, Брэдли - 12, Топпин - 9, Джексон - 6, Шиппард - 6, Уокер - 5, Хафф - 5, Джексон - 4, Уайзмен
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эдвардс принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал четыре подбора и отдавал две результативные передачи. Его команда занимает девятое место в Западной конференции, одержав за шесть встреч три победы.
