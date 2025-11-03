Видео: Энтони Эдвардс вернулся к бросковым тренировкам после травмы

24-летний американский атакующий защитник Энтони Эдвардс, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз», вернулся к бросковым тренировкам в зале клуба после полученной травмы.

Звёздный защитник получил растяжение правой подколенной мышцы в выигранном 27 октября матче с «Индианой Пэйсерс» (114:110).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эдвардс принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал четыре подбора и отдавал две результативные передачи. Его команда занимает девятое место в Западной конференции, одержав за шесть встреч три победы.