Российский форвард Виктор Лахин попал в заявку «Оклахомы» в G-лигу

23-летний российский баскетболист Виктор Лахин, играющий на позиции тяжёлого форварда, попал в заявку фарм-клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» для участия в G-лиге. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Напомним, в июле «Оклахома» включала Лахина в заявку для участия в матчах Летней лиги НБА. Однако российский центровой так и не сыграл в турнире из-за травмы. О деталях контракта не сообщается.

В минувшем сезоне Виктор выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где демонстрировал следующие показатели: 11,4 очка, 6,4 подбора, 1,5 блок-шота и 37% реализации трёхочковых за «Клемсон».