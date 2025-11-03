Коновалов объяснил, что нужно «Самаре» для победы над «Уралмашем»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Это хорошо нам известный соперник. Мы и играли с ним часто, и игроки, прежде выступавшие за «Самару», теперь представляют «Уралмаш». В этом сезоне «Уралмаш» вернул Нэвелса и пригласил Герасимова, укрепив заднюю линию. Команда показывает очень цепкую защиту, где использует много разных форм, заставляя оппонентов играть нестандартно. Так что нам придётся проявить свой креатив. А возвращение Эллиса укрепляет позиции «Уралмаша» в «краске».

Мы должны быть сконцентрированы и контролировать темп игры «Уралмаша». Нам нужно показывать свою игру на высоких скоростях, чтобы иметь преимущество в реализации наработанных ситуаций. Плюс нужно контролировать свой щит и быстрый переход «Уралмаша». И каждый игрок должен понимать ответственность нахождения на площадке: не бояться давления, не допускать ошибок и оставаться максимально сконцентрированным», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.