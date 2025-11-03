Стефен Карри стал участником подкаста Леброна Джеймса

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, объявил, что четырёхкратный обладатель титула Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») стал гостем подкаста Mind the Game.

«Вам не хочется это пропустить!!! Карри в здании!» — написал Леброн в социальной сети Х.

Леброн вместе со звёздным игроком и тренером Стивом Нэшем является ведущим подкаста. Первая часть с Карри будет доступна для просмотра 4 ноября.

Джеймс на данный момент не принял участия ни в одном матче сезона-2025/2026, так как продолжает восстанавливаться от травмы — защемления седалищного нерва.