Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли: Карри явно находится на спаде своей карьеры. Он не будет набирать по 35 очков

Баркли: Карри явно находится на спаде своей карьеры. Он не будет набирать по 35 очков
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли заявил, что не верит в чемпионский потенциал «Голден Стэйт Уорриорз» и её лидера, четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри.

«Стеф явно находится на спаде своей карьеры. Нельзя ожидать, что он будет играть так же, как в том матче плей-офф в июне. Это просто физически невозможно.

Сейчас все полны сил. Но нельзя ожидать, что 37-летний игрок будет в ноябре, декабре, январе набирать в среднем 35 очков за игру, а потом ещё пройдёт три—четыре раунда плей-офф. Этого не будет», — приводит слова Баркли портал NBA Analysis.

Материалы по теме
Чарльз Баркли назвал игрока НБА, у которого самое уникальное тело после Шакила О'Нила
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android