Баркли: Карри явно находится на спаде своей карьеры. Он не будет набирать по 35 очков

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли заявил, что не верит в чемпионский потенциал «Голден Стэйт Уорриорз» и её лидера, четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри.

«Стеф явно находится на спаде своей карьеры. Нельзя ожидать, что он будет играть так же, как в том матче плей-офф в июне. Это просто физически невозможно.

Сейчас все полны сил. Но нельзя ожидать, что 37-летний игрок будет в ноябре, декабре, январе набирать в среднем 35 очков за игру, а потом ещё пройдёт три—четыре раунда плей-офф. Этого не будет», — приводит слова Баркли портал NBA Analysis.