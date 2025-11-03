Видео: травмированный Халибёртон смазал штрафной в спортзале начальной школы

25-летний американский профессиональный баскетболист Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, посетил начальную школу в Индианаполисе.

Халибёртона, который восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, школьники встретили восторженно, а когда баскетболист подошёл на линию штрафных, выкрикивали его имя. Первый штрафной Тайриз смазал, на что дети также активно отреагировали. Затем Халибёртон реализовал четыре кряду броска, что радостно встретили учащиеся, сидящие за его спиной.

У «Пэйсерс» в сезоне-2025/2026 одна победа в шести матчах.