Видео: Расселл Уэстбрук впервые зажёг победный луч на арене «Сакраменто»

36-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, впервые зажёг победный луч на домашней арене «Голден Уан-центр».

После каждого победного матча кто-то нажимает на специальную кнопку, находящуюся рядом с паркетом, которая активирует мощный зелёный луч, направляющийся из центра арены в небо, символизируя единство болельщиков и игроков в победном результате.

После шести матчей в сезоне-2025/2026 у «Сакраменто» две победы при четырёх поражениях и 12-е место в Западной конференции. Расселл принял участие в каждой встрече, набирая в среднем за матч 11,8 очка, совершая 4,8 подбора, делая 4,8 передачи, 1,3 перехвата, 0,2 блок-шота при 1,8 потери за 26 минут на площадке.