Сильвен Франсиско признан MVP октября в Евролиге

28-летний разыгрывающий защитник литовского клуба «Жальгирис» француз Сильвен Франсиско был признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги по итогам октября. Об этом информирует пресс-служба организации.

Представитель Франции принял участие во всех восьми матчах, которые на данный момент успела провести команда из Литвы. В среднем за матч Сильвен набирал 14,6 очка, делал 2,6 подбора, отдавал 6,8 передачи за 25 минут на площадке.

Сильвен выступает на профессиональном уровне с 2017 года в Европе. Он играл за такие клубы, как французский «Париж», немецкую «Бавария» и другие. Баскетболист является чемпионом Литовской баскетбольной лиги в составе «Жальгириса».

