15:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» лишился лидера перед матчем с «Миннесотой», назван статус Дёмина – источник

«Бруклин» лишился лидера перед матчем с «Миннесотой», назван статус Дёмина – источник
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин останется на скамейке запасных с первых минут предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз». Об этом информирует известный портал RotoWire. Данные носят предварительный характер.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
1-я четверть
25 : 27
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Дёмин, Лидделл, Мартин, Мэнн, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Клэкстон, Сараф, Траоре
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Шеннон, Макдэниелс, Диллингэм, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Конли, Рид, Беранже, Кларк, Гобер, Рэндл, Миллер

Матч пройдёт в ночь на 4 ноября и начнётся в 3:00 по московскому времени. Встреча состоится на домашней арене «Бруклина». Портал отмечает, что в стартовом составе «Нетс» выйдут следующие баскетболисты: Тайриз Мартин, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях сообщил, что один из лидеров команды Майкл Портер участие в матче с «Миннесотой» не примет из-за «личных причин».

У «Бруклина» Егора Дёмина 0 побед в НБА. Зачем «Нетс» вообще набрали новичков?
У «Бруклина» Егора Дёмина 0 побед в НБА. Зачем «Нетс» вообще набрали новичков?

