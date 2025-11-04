«Бруклин» лишился лидера перед матчем с «Миннесотой», назван статус Дёмина – источник

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин останется на скамейке запасных с первых минут предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз». Об этом информирует известный портал RotoWire. Данные носят предварительный характер.

Матч пройдёт в ночь на 4 ноября и начнётся в 3:00 по московскому времени. Встреча состоится на домашней арене «Бруклина». Портал отмечает, что в стартовом составе «Нетс» выйдут следующие баскетболисты: Тайриз Мартин, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях сообщил, что один из лидеров команды Майкл Портер участие в матче с «Миннесотой» не примет из-за «личных причин».

