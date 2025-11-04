Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
15:00 Мск
Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» высказался о проблемах клуба после шести подряд поражений в НБА

Главный тренер «Бруклина» высказался о проблемах клуба после шести подряд поражений в НБА
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес дал комментарий по поводу шести подряд поражений на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Проблема во всём — от недостатка внимания до языка тела. Всё это связано с энергией, и, как я уже говорил, начинается с меня. Я прошу игроков выкладываться на максимум и действовать осознанно, но мы этого не делаем. Значит, я тоже что-то делаю неправильно. Эта группа отличается от всех, с кем я работал раньше. Мы хотим создать победные привычки, но сейчас их у нас нет. Мы очень далеки от этого — фактически на противоположной стороне», — приводит слова Фернандеса на своей странице в социальных сетях журналист Эрик Слэйтер.

