Владимир Гомельский назвал клубы ЕЛ, которые повысили и понизили свой уровень

Владимир Гомельский назвал клубы ЕЛ, которые повысили и понизили свой уровень
Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно уровня клубов Единой лиги ВТБ. У специалиста поинтересовались, изменился ли уровень чемпионата по сравнению с прошлым сезоном.

«Уровень качества игры в Единой лиге ВТБ, с моей точки зрения, остался на прежнем уровне. Какие-то клубы (УНИКС, «Парма», МБА-МАИ) свой уровень повысили. Некоторые (ЦСКА, «Зенит», «Уралмаш», «Пари Нижний Новгород», «Автодор») остались на прежнем уровне. А «Локо», «Енисей» и «Самара» свой уровень понизили», – написал Гомельский.

