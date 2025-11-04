Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил, почему никогда в жизни не испытывал симпатий к «Локомотиву»

Владимир Гомельский объяснил, почему никогда в жизни не испытывал симпатий к «Локомотиву»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прояснил свои недавние слова относительно «Локомотива-Кубань». После матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и железнодорожниками (104:64) Гомельский, высказываясь о «Локомотиве», заявил следующее: «Разбомбили эту команду, к которой я никаких симпатий никогда в жизни не чувствовал!»

– Как болельщик «Локомотива» хочу спросить вас, почему вы не испытываете симпатию к «Локомотиву»? Если, конечно, не секрет.
– Не секрет. Что произошло в прошлом сезоне? Почему и от кого сбежали воспитанники баскетбольной академии «Локо» Щербенёв, Емченко, Мартюк, Долинин? Что происходит с Елатонцевым? И, наконец, зачем Захар и Михаил Ведищевы уехали в другие города? Ответы на эти вопросы, только честные ответы дадут вам представление о том, что я думаю о состоянии дел в команде, – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Уничтожение, да и только! ЦСКА одержал крупнейшую победу над «Локо»
Уничтожение, да и только! ЦСКА одержал крупнейшую победу над «Локо»

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android