Владимир Гомельский объяснил, почему никогда в жизни не испытывал симпатий к «Локомотиву»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прояснил свои недавние слова относительно «Локомотива-Кубань». После матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и железнодорожниками (104:64) Гомельский, высказываясь о «Локомотиве», заявил следующее: «Разбомбили эту команду, к которой я никаких симпатий никогда в жизни не чувствовал!»

– Как болельщик «Локомотива» хочу спросить вас, почему вы не испытываете симпатию к «Локомотиву»? Если, конечно, не секрет.

– Не секрет. Что произошло в прошлом сезоне? Почему и от кого сбежали воспитанники баскетбольной академии «Локо» Щербенёв, Емченко, Мартюк, Долинин? Что происходит с Елатонцевым? И, наконец, зачем Захар и Михаил Ведищевы уехали в другие города? Ответы на эти вопросы, только честные ответы дадут вам представление о том, что я думаю о состоянии дел в команде, – написал Гомельский на своём официальном сайте.

