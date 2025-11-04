«Бруклин» проиграл «Миннесоте». У Дёмина — два очка, у Рэндла — трипл-дабл

В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 125:109.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал два очка, собрал два подбора и отдал четыре результативные передачи. При игровом времени 21.18 Егор реализовал 1 из 4 бросков с игры (0 из 2 трёхочковых), дважды сфолил, совершил две потери, оформил два перехвата и один блокшот, завершив матч с итоговым показателем полезности «-7».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Донте Дивинченцо, в активе которого 25 очков, девять подборов и пять ассистов. У «Нетс» лучшим стал атакующий защитник Кэмерон Томас — 25 очков, два подбора и три передачи. Тяжёлый форвард гостей Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл — на его счету 19 очков, 11 подборов и 10 ассистов.