15:00 Мск
Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 4 ноября 2025, счет 109:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» проиграл «Миннесоте». У Дёмина — два очка, у Рэндла — трипл-дабл
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 125:109.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Томас - 25, Клэкстон - 19, Клауни - 15, Уильямс - 14, Мартин - 12, Мэнн - 7, Уилсон - 7, Сараф - 5, Шарп - 3, Дёмин - 2, Вульф, Лидделл, Траоре
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 25, Макдэниелс - 22, Рид - 21, Рэндл - 19, Гобер - 15, Конли - 9, Диллингэм - 7, Шеннон - 3, Кларк - 2, Миллер - 2, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал два очка, собрал два подбора и отдал четыре результативные передачи. При игровом времени 21.18 Егор реализовал 1 из 4 бросков с игры (0 из 2 трёхочковых), дважды сфолил, совершил две потери, оформил два перехвата и один блокшот, завершив матч с итоговым показателем полезности «-7».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Донте Дивинченцо, в активе которого 25 очков, девять подборов и пять ассистов. У «Нетс» лучшим стал атакующий защитник Кэмерон Томас — 25 очков, два подбора и три передачи. Тяжёлый форвард гостей Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл — на его счету 19 очков, 11 подборов и 10 ассистов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
