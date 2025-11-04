Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
15:00 Мск
Баскетбол Новости

«Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд со старта сезона НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», за который выступает 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, проиграл седьмой матч кряду со старта нового регулярного сезона-2025/2026. В ночь с 3 на 4 ноября мск «Нетс» уступили на своей площадке «Миннесоте Тимбервулвз» — 109:125.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Томас - 25, Клэкстон - 19, Клауни - 15, Уильямс - 14, Мартин - 12, Мэнн - 7, Уилсон - 7, Сараф - 5, Шарп - 3, Дёмин - 2, Вульф, Лидделл, Траоре
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 25, Макдэниелс - 22, Рид - 21, Рэндл - 19, Гобер - 15, Конли - 9, Диллингэм - 7, Шеннон - 3, Кларк - 2, Миллер - 2, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже

Ранее с начала сезона «Бруклин» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (117:136 в гостях), «Кливленд Кавальерс» (124:131 дома), «Сан-Антонио Спёрс» (107:118 в гостях), «Хьюстон Рокетс» (109:137 в гостях), «Атланте Хоукс» (112:117 дома) и «Филадельфии Сиксерс» (105:129 дома).

Только один клуб НБА также не выиграл ни одной встречи в текущем сезоне помимо «Нетс» — выступающий в Западной конференции «Нью-Орлеан Пеликанс», на счету которого шесть поражений из шести возможных.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
