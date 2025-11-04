Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал автором победного броска под сирену в матче «Индиана» — «Милуоки»

Яннис Адетокунбо стал автором победного броска под сирену в матче «Индиана» — «Милуоки»
Аудио-версия:
Сегодня, 4 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Игра закончилась со счётом 117:115 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 32, Джексон - 21, Уокер - 18, Несмит - 17, Джексон - 7, Шиппард - 5, Брэдли - 4, Питер - 3, Деннис - 3, Фёрфи - 3, Робинсон-Эрл - 2, Маккланг, Хафф
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Кузма - 15, Грин - 13, Трент-мл. - 11, Энтони - 11, Роллинз - 10, Тёрнер - 9, Портис - 8, Принс - 6, Симс - 1, Харрис, Коффи, Сирис, Адетокунбо, Джексон

Примечательно, что тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал героем матча, реализовав победный бросок с сиреной. За 14 секунд до окончания встречи игроки «Бакс» разыграли мяч из-за боковой линии, в результате чего Адетокунбо получил передачу, выполнил сложный бросок с разворота и попал в кольцо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 32 минуты, проведённые на площадке, форвард набрал 33 очка, сделал 13 подборов и отдал восемь результативных передач. На данный момент «Милуоки» одержал пять побед и потерпел два поражения.

