34 очка Николы Йокича с дабл-даблом помогли «Денверу» переиграть «Сакраменто»

В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 130:124.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — на его счету 37 очков и 14 результативных передач, а также семь подборов. У «Сакраменто» лучшим стал разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, также собравший дабл-дабл — в его активе 26 очков при 12 подборах и шести результативных передачах.

«Наггетс» выиграли четвёртый матч из пяти последних. «Кингз» потерпели четвёртое поражение на таком же отрезке.