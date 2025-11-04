Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Сакраменто Кингз, результат матча 4 ноября 2025, счет 130:124, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

34 очка Николы Йокича с дабл-даблом помогли «Денверу» переиграть «Сакраменто»
Комментарии

В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 130:124.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Браун - 21, Гордон - 20, Маррей - 15, Браун - 13, Джонсон - 10, Валанчюнас - 8, Хардуэй-младший - 5, Строутер - 4, Тайсон, Уотсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Уэстбрук - 26, Дерозан - 19, Шрёдер - 18, Лавин - 15, Эллис - 15, Сабонис - 13, Юбэнкс - 10, Клиффорд - 8, Джонс, Макдермотт, Шарич, Картер, Плауден, Кардуэлл, Рейно

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — на его счету 37 очков и 14 результативных передач, а также семь подборов. У «Сакраменто» лучшим стал разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, также собравший дабл-дабл — в его активе 26 очков при 12 подборах и шести результативных передачах.

«Наггетс» выиграли четвёртый матч из пяти последних. «Кингз» потерпели четвёртое поражение на таком же отрезке.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android