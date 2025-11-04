34 очка Николы Йокича с дабл-даблом помогли «Денверу» переиграть «Сакраменто»
В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 130:124.
НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Браун - 21, Гордон - 20, Маррей - 15, Браун - 13, Джонсон - 10, Валанчюнас - 8, Хардуэй-младший - 5, Строутер - 4, Тайсон, Уотсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Уэстбрук - 26, Дерозан - 19, Шрёдер - 18, Лавин - 15, Эллис - 15, Сабонис - 13, Юбэнкс - 10, Клиффорд - 8, Джонс, Макдермотт, Шарич, Картер, Плауден, Кардуэлл, Рейно
Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — на его счету 37 очков и 14 результативных передач, а также семь подборов. У «Сакраменто» лучшим стал разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, также собравший дабл-дабл — в его активе 26 очков при 12 подборах и шести результативных передачах.
«Наггетс» выиграли четвёртый матч из пяти последних. «Кингз» потерпели четвёртое поражение на таком же отрезке.
