Главная Баскетбол Новости

Портленд Трэйл Блэйзерс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 4 ноября 2025, счет 115:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Лейкерс» без Леброна, Дончича и Ривза одолели «Портленд», оформив четвёртую победу подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 123:115.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 33, Шарп - 23, Грант - 18, Камара - 14, Холидэй - 8, Мюррэй - 6, Уильямс - 6, Сиссоко - 5, Клингэн - 2, Ян, Кук, Рупер, Рит
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 29, Хатимура - 28, Смит - 25, Ларэвиа - 11, Смарт - 9, Кнехт - 8, Джеймс - 5, Вандербилт - 4, Хэйс - 4, Колоко, Манон

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Портленда» Дени Авдия — 33 очка, шесть подборов и два ассиста. Багамский центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон оформил дабл-дабл — в его активе 29 очков и 10 подборов, а также две результативные передачи.

За клуб из Лос-Анджелеса в этом матче не сыграли из-за травм его лидеры — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, а также ярко проявлявший себя в стартовых играх текущего сезона атакующий защитник Остин Ривз.

Для калифорнийцев эта победа стала четвёртой кряду. «Трэйл Блэйзерс» прервали серию из трёх выигранных встреч.

Комментарии
Новости. Баскетбол
