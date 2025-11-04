«Лейкерс» без Леброна, Дончича и Ривза одолели «Портленд», оформив четвёртую победу подряд

В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 123:115.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Портленда» Дени Авдия — 33 очка, шесть подборов и два ассиста. Багамский центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон оформил дабл-дабл — в его активе 29 очков и 10 подборов, а также две результативные передачи.

За клуб из Лос-Анджелеса в этом матче не сыграли из-за травм его лидеры — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, а также ярко проявлявший себя в стартовых играх текущего сезона атакующий защитник Остин Ривз.

Для калифорнийцев эта победа стала четвёртой кряду. «Трэйл Блэйзерс» прервали серию из трёх выигранных встреч.