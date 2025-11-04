Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 4 ноября

В ночь с 3 на 4 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 ноября:

«Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» — 115:117;
«Бруклин Нетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 109:125;
«Бостон Селтикс» – «Юта Джаз» — 103:105;
«Нью-Йорк Никс» – «Вашингтон Уизардс» — 119:102;
«Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» — 106:114;
«Хьюстон Рокетс» – «Даллас Маверикс» — 110:102;
«Денвер Наггетс» – «Сакраменто Кингз» — 130:124;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:123;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Майами Хит» — 119:120.

Видео: Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»

