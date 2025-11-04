В ночь с 3 на 4 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 ноября:

«Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» — 115:117;

«Бруклин Нетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 109:125;

«Бостон Селтикс» – «Юта Джаз» — 103:105;

«Нью-Йорк Никс» – «Вашингтон Уизардс» — 119:102;

«Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» — 106:114;

«Хьюстон Рокетс» – «Даллас Маверикс» — 110:102;

«Денвер Наггетс» – «Сакраменто Кингз» — 130:124;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:123;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Майами Хит» — 119:120.

Видео: Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»