Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 4 ноября

Расписание матчей Единой лиги на 4 ноября
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 4 ноября (время московское):

15:00. «Уралмаш» — «Самара».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого семь побед и одно поражение. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

Ранее российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему никогда в жизни не испытывал симпатий к «Локомотиву-Кубань».

Материалы по теме
Владимир Гомельский объяснил, почему никогда в жизни не испытывал симпатий к «Локомотиву»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android