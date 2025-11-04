Расписание матчей Единой лиги на 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 4 ноября (время московское):

15:00. «Уралмаш» — «Самара».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого семь побед и одно поражение. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

