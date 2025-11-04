«Это уже победа». Главный тренер «Нетс» — о позитивном моменте после семи поражений кряду

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес дал комментарий после поражения команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:125). Для подопечных Фернандеса это поражение стало седьмым подряд со старта нынешнего сезона. Команда пока не одержала ни одной победы.

«Полагаю, сегодня можно было увидеть действительно позитивные сдвиги… Мы пропустили меньше 30 очков в двух четвертях — для нас это уже победа. Такие вещи не меняются за одну ночь, это процесс», — приводит слова Фернандеса на своей странице в социальных сетях журналист Эрик Слэйтер.

Игрок «Бруклина» Егор Дёмин набрал два очка, два подбора и четыре передачи.

Главные новости дня: