Фото: Пау Газоль показал, как отпраздновал Хэллоуин с семьёй

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», легендарный испанский баскетболист Пау Газоль разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Газоль показал, как отпраздновал вместе с семьёй.

«В бесконечность и дальше — вместе всегда лучше. Этот день (и ночь) всегда более особенный, когда рядом семья! Счастливого Хэллоуина», — написал Газоль.

Фото: Из личного архива Пау Газоля

Помимо двух титулов в НБА, Пау дважды становился серебряным медалистом Олимпийских игр (2008, 2012), одерживал победу на чемпионате мира 2006 года и трижды становился чемпионом Европы (2009, 2011,2015). Кроме того, шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, а в 2002 году стал Новичком года НБА.

