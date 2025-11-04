«Не будем препятствовать». Кириленко — о решении Лукича возглавить греческий «Ираклис»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на новость, что главный тренер сборной России Зоран Лукич возглавил греческий клуб «Ираклис».

— Была ли заранее какая-то договорённость с Лукичем, если у него появится предложение от клубов?

— Конечно, у нас изначально с Зораном была договорённость, что если у него появится какое-то предложение и он захочет работать уже в клубе, то мы, конечно же, не будем этому препятствовать. Тем более что на сегодняшний день мы не играем официальные матчи. Поэтому поздравляем его! Он востребованный тренер. Мы очень благодарны ему, что он четыре года работает с нашей российской сборной. Акцент, задача, которая ему была поставлена, именно по привлечению новых лиц в национальную команду, работа с ними, он с ней, я считаю, справился.

— Как давно он сообщил об интересе «Ираклиса»?

— Узнал, когда объявили. У меня не было никакой информации. Честно говоря, это, наверное, задача его агента работать над предложениями. Это всё-таки не наша зона.

— Как оцените его выбор клуба и чемпионата?

— Не мне оценивать выбор и клуба, и чемпионата, это его всё-таки прерогатива, но хочу отметить, «Ираклис» — это достаточно крепкий греческий клуб, и греческий чемпионат очень сильный, и понятно, что там есть две доминанты — это «Олимпиакос» и «Панатинаикос», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

