Расписание матчей Еврокубка на 4 ноября

Во вторник, 4 ноября, в рамках 6-го тура Еврокубка состоятся четыре матча. «Чемпионат» представляет полное расписание предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание матчей на 4 ноября:

19:00 мск — «Тюрк Телеком» — «Паниониос»;

21:00 мск — «Будучность» — «Бешикташ»;

21:30 мск — «Бурк» — «Хемниц 99»;

22:00 мск — «Тренто» — «Лиеткабелис».

Напомним, в прошлом розыгрыше Еврокубка победителем стал представитель Израиля — тель-авивский «Хапоэль». В финальном матче израильская команда встречалась с коллективом из Испании — «Гран Канарией» — и победила по итогам двух встреч, впервые в своей истории завоевав чемпионство в Еврокубке.

