«Бруклин» Дёмина — единственный клуб Восточной конференции НБА без побед в данный момент

«Бруклин Нетс» является единственным клубом Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который не одержал ни одной победе в нынешнем сезоне. Подопечные Жорди Фернандеса приняли участие в семи матчах, в каждом из которых терпели поражения.

За «Бруклин» выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин, который был выбран командой под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. К настоящему моменту Егор принял участие в шести матчах, в которых в среднем набирал 6,2 очка, совершал три подбора и отдавал 2,7 передачи.

В следующем матче «Бруклин» сыграет на выезде с «Индианой Пэйсерс». Матч состоится 6 ноября и начнётся в 3:00 мск.

