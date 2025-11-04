Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
15:00 Мск
Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА встретился со скандальным рэпером Пи Дидди в тюрьме

Экс-игрок НБА встретился со скандальным рэпером Пи Дидди в тюрьме
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Себастьян Телфэйр был замечен в компании скандального рэпера Пи Дидди (Шона Комбс). Об этом информирует TMZ. Оба сейчас отбывают наказание в тюрьме.

Отмечается, что рэпер и экс-баскетболист родом из Бруклина. По данным издания, оба общались во дворе исправительного учреждения в Нью-Джерси.

Дидди отбывает четырёхлетний срок. Рэпера признали виновным в транспортировке людей для занятия проституцией. Телфэйр отбывает шестимесячное заключение за нарушение условий условного освобождения по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения. Рэпер может выйти досрочно в мае 2028 года при хорошем поведении.

Телфэйр был выбран «Портленд Трэйл Блэйзерс» в первом раунде драфта НБА — 2004. Позже он выступал за «Бостон Селтикс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Кливленд Кавальерс», «Финикс Санз», «Торонто Рэпторс» и «Оклахома-Сити Тандер», завершив карьеру в Китае.

Главные новости дня:

