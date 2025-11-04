«Ужас». Эксперт раскритиковал двух игроков «Бруклина», идущего без побед в НБА

Известный журналист и эксперт Эрик Слэйтер раскритиковал 24-летнего атакующего защитника «Бруклин Нетс» Кэмерона Томаса и 27-летнего лёгкого форварда команды Майкла Портера-младшего, отметив их слабые лидерские качества и низкую самоотдачу на площадке.

«Кэмерон Томас и Майкл Портер-младший абсолютно ничего не делают, чтобы вести команду за собой. Их язык тела ужасен. Их усилия в защите ужасны. Они не отдают передачи, выбирают неудачные моменты для бросков. Они не лидеры команды», — сказал Слэйтер на видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Бруклин» потерпел семь поражений в семи матчах со старта нынешнего сезона НБА. За команду выступает россиянин Егор Дёмин.

