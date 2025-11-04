Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Россиянин Рудовский ярко дебютировал в NCAA, набрав почти четверть очков своей команды

Российский форвард Тимофей Рудовский дебютировал за университет Брайанта в NCAA. Спортсмен принял участие в матче с «Сиеной» (66:82). Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на площадке более 27 минут, отметившись за это время 15 очками, четырьмя подборами и двумя результативными передачами.

Тимофей реализовал пять из шести бросков с игры и отметился тремя из трёх попаданиями из-за трёхочковой линии.

Ранее Рудовский играл за школу Sierra Canyon вместе с нынешним игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом. В сезоне-2023/2024 Тимофей выступал за «Пари Нижний Новгород».

