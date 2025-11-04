Именитый сербский баскетболист задержан в Белграде после протестов

Бывший баскетболист сборной Сербии Владимир Штимац был задержан в Белграде после столкновений между антиправительственными демонстрантами и сторонниками правительства. Об этом информирует Blic Online.

По данным МВД Сербии, в общей сложности в воскресенье задержали 37 человек за нарушение общественного порядка и участие в незарегистрированном митинге.

Штимац был отпущен в понедельник, однако по решению прокуратуры Белграда его вновь поместили под 48-часовой арест. Сообщается, что его подозревают в подстрекательстве протестующих. В ближайшее время бывшего баскетболиста допросят, после чего будет принято решение о дальнейшем ходе дела.

Протесты в Сербии проходят с ноября прошлого года после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, где погибло 16 человек.

На профессиональном уровне Штимац выступал с 2004 по 2023 год. Владимир завоевал серебряные медели на Олимпиаде-2016, чемпионате мира 2014 года и Евробаскете-2017. За время карьеры представлял такие клубы, как «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Баварию», «Уникаху», «Жальгирис» и другие.

Главные новости дня: