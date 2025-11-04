Авторитетный портал поставил оценку игроку «Бруклина» Дёмину за матч с «Миннесотой»

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» после матча команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:125). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку C (средний уровень).

«Дёмин снова вышел со скамейки, а не в стартовом составе, продемонстрировав универсальность, хотя не выделялся в какой-то конкретной области. Его окончательную роль в атаке в матчах НБА ещё предстоит определить, но пока приятно видеть, что тренерский штаб исследует, какие аспекты игры Дёмина могут переноситься на уровень лиги», — говорится в материале аналитика.

В матче с «Миннесотой» Дёмин набрал два очка, два подбора и четыре передачи.

