Юдин высказался о предстоящем матче «Локо» с сербской «Мегой», победившей ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин поделился ожиданиями от предстоящего матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ – WINLINE Basket Cup – с сербской «Мегой». Игра состоится сегодня, 4 ноября, в Белграде (Сербия). Начало запланировано на 20:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A 04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК Мега Белград Не начался Локомотив-Кубань Краснодар

«Игры против иностранных команд – это всегда интересный и полезный опыт. «Мега» играет быстро и агрессивно. Они, как обычно, собрали молодой и талантливый состав. Не удивлюсь, если некоторые их игроки будут вскоре задрафтованы в НБА.

Мы готовимся к игре в рабочем режиме. Надеюсь, что против «Меги» мы покажем правильную реакцию на поражение от ЦСКА», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.

Отметим, что ранее «Мега» победила московский ЦСКА (81:72). «Локомотив» ранее уступил «Бетсити Парме» (84:91).

