Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Юдин высказался о предстоящем матче «Локо» с сербской «Мегой», победившей ЦСКА

Юдин высказался о предстоящем матче «Локо» с сербской «Мегой», победившей ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин поделился ожиданиями от предстоящего матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ – WINLINE Basket Cup – с сербской «Мегой». Игра состоится сегодня, 4 ноября, в Белграде (Сербия). Начало запланировано на 20:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мега
Белград
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игры против иностранных команд – это всегда интересный и полезный опыт. «Мега» играет быстро и агрессивно. Они, как обычно, собрали молодой и талантливый состав. Не удивлюсь, если некоторые их игроки будут вскоре задрафтованы в НБА.

Мы готовимся к игре в рабочем режиме. Надеюсь, что против «Меги» мы покажем правильную реакцию на поражение от ЦСКА», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.

Отметим, что ранее «Мега» победила московский ЦСКА (81:72). «Локомотив» ранее уступил «Бетсити Парме» (84:91).

Материалы по теме
Уничтожение, да и только! ЦСКА одержал крупнейшую победу над «Локо»
Уничтожение, да и только! ЦСКА одержал крупнейшую победу над «Локо»

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android