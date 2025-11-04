Скидки
Главная Баскетбол Новости

Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бруклина» высказался о Дёмине после поражения в матче с «Миннесотой»

Главный тренер «Бруклина» высказался о Дёмине после поражения в матче с «Миннесотой»
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес поделился мнением о выступлении российского разыгрывающего команды Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:125).

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Томас - 25, Клэкстон - 19, Клауни - 15, Уильямс - 14, Мартин - 12, Мэнн - 7, Уилсон - 7, Сараф - 5, Шарп - 3, Дёмин - 2, Вульф, Лидделл, Траоре
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 25, Макдэниелс - 22, Рид - 21, Рэндл - 19, Гобер - 15, Конли - 9, Диллингэм - 7, Шеннон - 3, Кларк - 2, Миллер - 2, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже

Спортсмен провёл на площадке более 21 минуты и за это время набрал два очка, два подбора и четыре передачи.

«21 минута в матче с физически очень сильной командой – хороший опыт для него. Все его розыгрыши должны быть точными, важно, как он участвует в комбинациях, играет пик-н-ролл, создаёт броски для себя и партнёров. Думаю, игра получилась хорошей… Нам всем нужно лучше подбирать мячи. Он способен на это благодаря своим габаритам, и я ожидаю этого не только от него, но и от всей команды. Его время на площадке прошло продуктивно, и мы будем дальше развивать его потенциал», — приводит слова Фернандеса NetsDaily.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»:

