Главный тренер «Бруклина» высказался о Дёмине после поражения в матче с «Миннесотой»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес поделился мнением о выступлении российского разыгрывающего команды Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:125).

Спортсмен провёл на площадке более 21 минуты и за это время набрал два очка, два подбора и четыре передачи.

«21 минута в матче с физически очень сильной командой – хороший опыт для него. Все его розыгрыши должны быть точными, важно, как он участвует в комбинациях, играет пик-н-ролл, создаёт броски для себя и партнёров. Думаю, игра получилась хорошей… Нам всем нужно лучше подбирать мячи. Он способен на это благодаря своим габаритам, и я ожидаю этого не только от него, но и от всей команды. Его время на площадке прошло продуктивно, и мы будем дальше развивать его потенциал», — приводит слова Фернандеса NetsDaily.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»: