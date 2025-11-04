Скидки
Баскетбол Новости

Вассилис Спанулис продолжит работу главным тренером сборной Греции

43-летний специалист Вассилис Спанулис продолжит работу главным тренером сборной Греции. Об этом информирует Греческая федерация баскетбола. Он будет готовить национальную команду к предстоящим матчам квалификации чемпионата мира 2027 года.

Спанулис руководит национальной командой Греции с 2023 года. Под его руководством сборная уступила в четвертьфинале немцам (63:76) на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) и завоевала бронзу на Евробаскете-2025.

Ранее в СМИ сообщалось, что одним из факторов, который может поспособствовать продолжению работы Спанулиса в качестве главного тренера сборной, является намерение звезды НБА Яниса Адетокунбо продолжать выступления за национальную команду под руководством Вассилиса.

